Gajewska: Weto prezydenta? Nie sądzę, by miał tyle odwagi

- Nie wierzę w to, że prezydent zawetuje ustawę. Nie sądzę, by miał na tyle dużo odwagi, żeby sprzeciwić się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Środki kierowane na TVP są kierowane również na jego (prezydenta Dudy) kampanię - i to jest też bardzo niepokojące - mówiła posłanka PO.

Gajewska przypomniała, że "opozycja od dawna mówi, że telewizja publiczna przestała być telewizją publiczną". - Jest telewizją partyjną - podkreśliła.

Zdaniem Gajewskiej środki, które mają trafić do mediów publicznych, "trzeba było wydać na inny obszar, na potrzebujących, na osoby, które walczą z rakiem o swoje życie". - W ochronie zdrowia naprawdę jest na co wydawać środki, nie trzeba zasilać propagandy w TVP - stwierdziła.

W kontekście rozpoczynającej się kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi Gajewska stwierdziła, że "najważniejsze jest, by przekonać jak najwięcej Polek i Polaków, aby poszli na wybory". - Nie będą o tym decydować zamknięte konwencje, będą o tym decydowały tylko szczerość, konsekwencja, skuteczność, program i spotkania z Polakami - wyliczali.