W PO nie ma chętnych do walki o prezydenturę

14 grudnia na Konwencji Krajowej Platformy Obywatelskiej wyłoniony zostanie kandydat tej partii w wyborach prezydenckich. Jak informuje Onet.pl, do tej pory nie wpłynęła żadna kandydatura. Pewny jest start tylko Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która była również kandydatką partii na stanowisko premiera.

W rozmowie z WP.pl rzecznik PO Jan Grabiec przyznał, że nie ma innych kandydatur.

– Z tego co wiem, nikt nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Ale zostały 2 dni więc zobaczymy, co się wydarzy. Samo zebranie podpisów nie stanowi problemu, zwłaszcza, że we wtorek jest posiedzenie Sejmu. Może się więc nawet okazać, że po południu pół godziny wystarczy jakiemuś znanemu kandydatowi, aby zebrał wymagane 30 głosów poparcia - powiedział.

Już wcześniej swój start w wyborach prezydenckich wykluczył były premier Donald Tusk. Nie wystartuje również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.