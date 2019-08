Jakub Stefaniak o Mateuszu Morawieckim: Premier malowany

Rzecznik PSL został zapytany także o opinię na temat słów Mateusza Morawieckiego, który stwierdził, że "Kaczyński byłby lepszym premierem”. - Nie mógł powiedzieć inaczej, bo gdyby powiedział, że byłby lepszym premierem, to już na pewno by nie kandydował na premiera. To jest potwierdzenie tej tezy, którą głosimy od dawna, że tak naprawdę pan premier Morawiecki jest premierem malowanym - powiedział Stefaniak. - I tak rządzi i pociąga za sznurki ktoś inny - podkreślił. - Jak ktoś się ogłasza premierem, to potem ciężko ma, żeby nim zostać - dodał. Zdaniem Stefaniaka, Morawiecki nie nadaje się na premiera. - Im PiS bardziej uwierzy w sondaże, tym większe prawdopodobieństwo, że przegrają, czego im również życzę. Najgorsze jak się uśpi czujność, a oni w ostatnich dniach już totalnie odlecieli - stwierdził.