Korwin-Mikke po przejściu posła do PiS: Polityka to ściek

W maju z ramienia Kukiz'15 Rzymkowski złożył projekt tzw. ustawy anty-447, dotyczący postępowania państwa w sprawie roszczeń dotyczących mienia bezspadkowego. Najpierw projekt został zdjęty z porządku obrad. Ówczesna wicemarszałek Sejmu Beata Mazurek (PiS) tłumaczyła, że marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) nie otrzymał wystarczających dokumentów, opinii do projektu. Kilka dni później w Sejmie głosami posłów PiS Sejm odrzucił wniosek o poszerzenie obrad o pierwsze czytanie ustawy anty-447.

Zdjęcie projektu ustawy z porządku obrad Tomasz Rzymkowski nazwał skandalem i czarnym dniem polskiego parlamentaryzmu. - My już nie klęczymy, my już leżymy plackiem. To nie jest już Sejm, to jest już Knesejm w tej chwili - komentował, łącząc nazwy parlamentów Izraela i Polski.