Jan Krenz: Ostatni z wielkich

Budowniczy najlepszej orkiestry

Po krótkim związku z Filharmonią Poznańską w 1949 roku został asystentem słynnego Grzegorza Fitelberga, który wróciwszy z wojennej tułaczki przejął prowadzenie Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Jan Krenz wytrzymał tam dwa lata, jak bowiem wyznał swemu mentorowi, ciągnęło go do komponowania, a Fitelberg to dobrze zrozumiał. Sam był niespełnionym do końca kompozytorem.