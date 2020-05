Polski pilot myśliwca z II wojny światowej zmarł na COVID-19

Urodzony w 1922 r. w Warszawie Jerzy Główczewski we wrześniu 1939 r. przez Rumunię przedostał się na Bliski Wschód, gdzie wstąpił do Brygady Karpackiej i brał udział w walkach na froncie afrykańskim. W 1942 r. przybył do Wielkiej Brytanii, dwa lata później trafił do Dywizjonu 308.

Odbył sto lotów bojowych, brał udział w jednej z ostatnich bitew powietrznych II wojny światowej nad Gandawą. Został trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych.

Po wojnie wrócił do Polski, gdzie rozpoczął studia architektoniczne. Na początku lat 60. udał się na emigrację. Wykładał na Uniwersytecie Stanowym w Karolinie Północnej, w Nowym Jorku pracował dla ONZ oraz Fundacji Forda.

Wspomnienia Jerzego Główczewskiego ukazały się w 2007 r.