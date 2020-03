Zmarła Wilma Duda-Gracz

Portret Damy. Wspomnienie Wilmy Dudy-Gracz

Ślązaczka. Wierna swoim poglądom, powściągliwa we wszelkich osądach, fundamentalnie odpowiedzialna za każde dane słowo. Erudytka, znawczyni historii kultur antycznych, miłośniczka podróży. Ambasadorka dziedzictwa Jerzego Dudy-Gracza (1941-2004).

Wilma Duda-Gracz, jako jedyna znana mi osoba, postrzegała swoją rolę w związku jako swego rodzaju misję: odpowiedzialność za drugą osobę, którą przyjęła w dniu ślubu. Mąż i córka były jej treścią życia, ale zarazem dumą i wszelką radością. W każdej naszej rozmowie, po śmierci malarza, zawsze padały określenia: Jurek zrobiłby to w ten lub inny sposób; muszę tak postąpić, gdyż Jurek życzyłby sobie właśnie tego. Jej nieliczne prośby kierowane do mnie – a mogę je wyliczyć na palcach jednej ręki – były zawsze apelem w ważnej dla niej sprawie. Czasami wiązały się z udziałem w wydarzeniach artystycznych, w których dostępność była ograniczona. Z niczyich innych ust słowo „dziękuję” nie brzmiało tak autentycznie i prawdziwie, jak z jej. Praworządna, wierna swoim poglądom, pomocna. Kiedy decydowała się na wsparcie jakiejś osoby lub instytucji – a zdążało się to wielokrotnie – robiła to bez rozgłosu, lecz z potrzeby serca. Tak, jak czynił to jej mąż.

Miłośniczka sztuki, melomanka, dumna z faktu mieszkania w Katowicach. Jej miejscem na ziemi był dom, który budowała bez żadnej pomocy i udziału męża. Kiedy został ukończony i urządzony, przeniosła rodzinę pod nowy adres. Gdy dopytywałem dlaczego sama przechodziła przez skompilowane rozmowy z urzędnikami czy budowlańcami odpowiadała krótko, że nie mogła burzyć spokoju i zabierać czasu małżonkowi. Jego obowiązki były zawsze ważniejsze. Tak właśnie postrzegała swoją rolę, usuwając się na drugi plan.

W podobnie oddany sposób wypełniała obowiązki matki i babci. Uczestniczyła we wszystkich ważnych momentach w życiu córki, zamartwiała się każdym jej niepowodzeniem. Oceniała i recenzowała kolejne produkcje artystyczne Agaty zawsze będąc z nich dumną. Publicystyka zwarta w obrazach i treściach spektakli teatralnych córki oraz w malarstwie męża nierozerwalnie wiązały się z jej poglądami na świat. A pryncypiami ich było poczucie odpowiedzialności za człowieka, otoczenie i państwo, w którym się żyje.

Przed czterema laty, podczas bankietu we wrocławskim Capitolu, spontanicznie poprosiłem Panią Wilmę do tańca. W odpowiedzi usłyszałem: nie mogę, jestem w żałobie… Przez 16 lat po śmierci Jerzego Dudy-Gracza uczestniczyła we wszystkich uroczystościach poświęconych jego pamięci. Upowszechnianie dziedzictwa męża stało się najważniejszą misją, jakiej się podjęła. Wilma Duda-Gracz zmarła w Katowicach 16 marca 2020.



Cześć jej pamięci.