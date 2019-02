Nie żyje Mark Hollis. Był liderem zespołu Talk Talk

W wieku 64 lat zmarł brytyjski muzyk Mark Hollis, lider popularnego w latach osiemdziesiątych zespołu Talk Talk.

Brytyjski muzyk, wokalista oraz lider zespołu Talk Talk zmarł 25 lutego w wieku 64 lat. O śmierci artysty poinformował w sieci jeden z jego krewnych.

Mark Hollis był liderem grupy Talk Talk, która powstała w 1981 roku. Zespół znany jest między innymi z hitów „Such a Shame”, „It's My Life”, „Living in Another World” czy „Life's What You Make It”.

Na razie przyczyna śmierci Hollisa nie jest znana.

RIP Mark Hollis. Cousin-in-law. Wonderful husband and father. Fascinating and principled man. Retired from the music business 20 years ago but an indefinable musical icon.

Talk Talk - It's My Life (Live at Montreux 1986) https://t.co/eGRfLWHt6r — Anthony Costello (@globalhlthtwit) 25 lutego 2019