Kurdowie ustępują Turkom i Rosjanom

Erdogan zadowolony

Oskarżany powszechnie o zdradę sojuszników, jakimi byli syryjscy Kurdowie z YPG w walce z tzw. Państwem Islamskim, Trump postanowił zminimalizować straty wizerunkowe i wymógł na Ankarze wstrzymanie ofensywy. To z kolei doprowadziło do wtorkowego porozumienia Erdogan–Putin dającego oddziałom YPG czas do najbliższej środy, aby opuściły pas ziemi o szerokości 30 km w głąb Syrii i długości 440 km od Eufratu do granicy syryjsko-irackiej.