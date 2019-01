Rosyjski minister: Bezpieczeństwo Izraela priorytetem Rosji AFP

Wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow w wywiadzie dla CNN powiedział, że Rosja "nie lekceważy ważności działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa państwa Izrael". - Strona izraelska to wie, USA to wiedzą, wszyscy inni, w tym Irańczycy, Turcy i rząd w Damaszku (to wiedzą). To jest jeden z priorytetów Rosji - powiedział Riabkow.