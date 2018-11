Rafał Trzaskowski prezydentem stolicy

Rafał Trzaskowski został w czwartek zaprzysiężony na prezydenta Warszawy. Mandaty dostali również nowi radni stolicy.

W piątek Trzaskowski ma przedstawić swoich najbliższych współpracowników oraz zasady współpracy w samym ratuszu i między dzielnicami. – W poniedziałek zaprezentuję najważniejsze priorytety programowe i jak będą realizowane w przeciągu najbliższych miesięcy – zapowiedział Trzaskowski.

Pod znakiem zapytania stoją niektóre obietnice prezydenta wybranego z poparciem Koalicji Obywatelskiej, jak przedstawienie audytu rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz czy rewitalizacja stadionu Skry.

Hanna Gronkiewicz-Waltz przekazała Rafałowi Trzaskowskiemu insygnia władzy prezydenckiej i zaapelowała do prezydenta, by nie zapomniał, że to mieszkańcy go wybrali. – Celem jest służba mieszkańcom – przypomniała.

