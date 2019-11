Załoga ratowniczego śmigłowca oślepiona laserem

Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał, a śmigłowiec bezpiecznie wrócił do bazy. Dyrekcja LPR o sprawie powiadomiła policję.

Do niebezpiecznej sytuacji doszło wczoraj około godziny 17. Śmigłowiec LPR wracał do bazy. Gdy był nad powiatem wołomińskim, ktoś oślepił załogę światłem lasera.

Jego wiązka trafiła ratownika siedzącego obok pilotki. – Ona zareagowała natychmiast. Obróciła śmigłowiec i zmieniła kierunek lotu. Tak wyglądają nasze procedury na wypadek takich sytuacji. Załodze udało się bezpiecznie wrócić do bazy – mówiła Katarzyna Gawełda z LPR w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

To nie pierwszy raz, kiedy załoga LPR została oślepiona światłem lasera. Pod koniec sierpnia nieznany sprawca celował laserem w załogę śmigłowca w okolicach Starych Babic. Jeden z lekarzy miał uszkodzoną siatkówkę. Do tej pory nie wrócił do pracy na pokładzie śmigłowców.