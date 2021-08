Uczczą powstańców. Biegiem i na rowerze

Wieczorem w Śródmieściu na dystansie 10 kilometrów, odbędzie się 30. Bieg Powstania Warszawskiego. W ub. roku z powodu pandemii został on odwołany.

Wybór miejsca startu nie jest przypadkowy. Od 1 do 26 sierpnia 1944 roku wzdłuż ul. Konwiktorskiej przebiegała linia frontu. W dniach 20-22 sierpnia 1944 żołnierze batalionów "Zośka" i "Czata 49" Zgrupowania AK "Radosław" podjęli próbę przerwania niemieckiego pierścienia wzdłuż linii kolejowej w okolicach Dworca Gdańskiego i połączenia z oddziałami powstańczego Żoliborza uderzającymi od północy.

Start i meta zorganizowane będą na stadionie Polonii Warszawa przy ulicy Konwiktorskiej 6. W związku z tym od godziny 15 do 24 zamknięta dla ruchu będzie ulica Konwiktorska/Muranowska (na odcinku od ulicy Andersa do ulicy Zakroczymskiej) oraz Międzyparkowa/Bonifraterska (na odcinku od ulicy Słomińskiego do ulicy Świętojerskiej).