Patroni wracają na stołeczne ulice

Procedura zmian nazw ulic w Warszawie została wyczerpana, jednak apeluję do radnych Warszawy by nie pozostawiali w mieście symboli zniewolenia Polski – tak podsumował decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.

NSA podtrzymał w piątek wyroki WSA o uchyleniu ponad 40 zarządzeń wojewody zmieniających nazwy ulic w Warszawie w związku z ustawą dekomunizacyjną - w tym ws. zmiany al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Uchylenia zmian tych nazw są prawomocne.

– Na Mazowszu było do zmiany ponad 200 nazw ulic, z czego ponad 50 w samej Warszawie – przypomniał wojewoda Sipiera. – Większość samorządów poradziło sobie z tym problemem, jednak radni Warszawy zmienili tylko sześć nazw. Zgodnie z ustawą oznacza to, że pozostałe nazwy pozostawili do decyzji wojewodzie. Co ważne, w zarządzeniach zastępczych wydanych przez wojewodę nie było błędów proceduralnych, wykonana została decyzja ustawodawcy.

Jak dodał, jego zdaniem radni Warszawy poprzedniej kadencji nie widzieli potrzeby dekomunizacji stołecznych nazw. - Mam nadzieję, że radni obecnej kadencji zmienią tę decyzję i nie pozostawią w Warszawie symboli zniewolenia miasta – mówił wojewoda. – Czy mamy tak mało polskich bohaterów, że musimy pozostawiać obcych?

O taką decyzję Rady Warszawy będzie się starał klub Prawa i Sprawiedliwości. – Sesja ma się odbyć 13 grudnia, co jest datą symboliczną – mówi szef klubu PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz. – Będziemy podczas niej starać się o zmianę komunistycznych patronów.

Na to się jednak nie zanosi. – Nie bez powodu te decyzje zostały zaskarżone – tłumaczy przewodnicząca Komisji Nazewnictwa Miejskiego w Radzie Warszawy Anna Nehrebecka-Byczewska. – Przeciwko tym zmianom był stołeczny samorząd, ale przede wszystkim mieszkańcy, którzy nie chcieli zamieszania wokół patronów ulic. Skoro sąd wypowiedział się w tej sprawie, to będziemy jego wyrok respektować.

NSA w piątek oddalił skargi kasacyjne wojewody mazowieckiego od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylających zarządzenia o zmianach nazw ponad 40 ulic w stolicy w związku z ustawą dekomunizacyjną.

W listopadzie 2017 r. wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wydając zarządzenia zastępcze, zdecydował o zmianie nazw 47 kolejnych ulic, w tyn al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. Radni Warszawy złożyli do WSA 50 skarg stolicy na zarządzenia zastępcze wojewody o zmianach nazw ulic, czyli na wszystkie zarządzenia zastępcze dotyczące Warszawy, także trzy podjęte w grudniu 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił 48 skarg miasta dotyczących zarządzeń wojewody ws. zmian nazw stołecznych ulic. Z kolei dwie skargi miasta WSA oddalił.

Jeszcze w maju WSA uchylił zarządzenie wojewody mazowieckiego dotyczące zmiany nazwy al. Armii Ludowej na al. Lecha Kaczyńskiego. W późniejszych tygodniach uchylono większość z pozostałych zarządzeń wojewody - w tym wszystkie zarządzenia z listopada 2017 r. Dwa korzystne dla wojewody orzeczenia WSA dotyczyły dwóch - spośród trzech - zarządzeń zastępczych wydanych 13 grudnia 2017 r.