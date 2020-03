Koronawirus: Warszawa zakazuje spożywania alkoholu nad Wisłą

Dbajmy o siebie i innych. To nasza wspólna odpowiedzialność. NIE SPOTYKAMY SIĘ #NADWISŁĄ ! NIE SPĘDZAMY CZASU W GRUPACH ????? Wszystkie miejsca nad #Wisła zostają zamknięte do odwołania. Dodatkowo, radni uchwalili dziś tymczasowy zakaz spożywania alkoholu nad Wisłą. #Zostańwdomu pic.twitter.com/FV5R94O8aN

Przypomnijmy, iż w marcu 2018 roku Rady Miasta w uchwale wyznaczała obszar, na którym picie alkoholu jest legalne i jest to teren bulwarów: Flotylli Wiślanej (od początku bulwaru), B. Grzymały Siedleckiego, gen. G. S. Pattona, J. Karskiego i Z. Religi (do końca bulwaru), na szerokości od linii brzegu rzeki do wschodniej granicy drogi rowerowej lub chodnika, w zależności, które z nich położone jest bliżej Wisły, biegnących wzdłuż ulic: Solec, Wioślarskiej, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie i Wybrzeże Gdyńskie.