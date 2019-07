Ursula von der Leyen walczy o każdy głos

Von der Leyen nie ukrywa, że do Brukseli bardzo chce wrócić. Nie spodziewała się nominacji na przewodniczącą Komisji, ale poważnie była brana pod uwagę jako niemiecka komisarz w nowej pięcioletniej kadencji, która zacznie się prawdopodobnie w listopadzie. Dla von der Leyen byłby to powrót do miasta dzieciństwa, gdzie na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku jej ojciec Ernst Albrecht był wysokiej rangi eurokratą. Urodziła się 61 lat temu w szpitalu w brukselskiej gminie Ixelles.

W sprawie praworządności wyraźnie nie chce zrażać do siebie PiS: mówi o przywiązaniu do wartości, ale nie grozi sankcjami. W praktyce nie musi to wiele oznaczać, bo kluczowe sprawy dotyczące Polski i tak już dzieją się poza Komisją: albo w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, albo w unijnej Radzie. Ale na pewno zmiana akcentów może poprawić atmosferę wokół polskiego rządu.

Praworządność nie dla Timmermansa

Frans Timmermans będzie jednym z dwóch najważniejszych wiceprzewodniczących Komisji Europejskiej, razem z Dunką Margrethe Vestager. Z naszych informacji wynika jednak, że Holender nie będzie już nadzorował praworządności. – Holenderski rząd chce dla niego ważnej teki gospodarczej – mówi nam wysoki rangą unijny dyplomata. Co więcej, Haga uważa, że lepiej byłoby oddać praworządność w ręce innego komisarza, aby „odpersonalizować temat". – Gdyby pozostał on w rękach Timmermansa, łatwo byłoby go znów atakować. A trzeba pokazać, że praworządność ma poparcie całej Komisji, że nie jest to osobista krucjata Timmermansa – mówi nam dyplomata. Nie znaczy to jednak, że prace zapoczątkowane przez niego da się zatrzymać. Bo są już sprawy – i pierwsze wyroki – w unijnym Trybunale Sprawiedliwości, a także procedura z art. 7 w unijnej Radzie. Ursula von der Leyen, kandydatka na przewodniczącą KE, chce wprowadzić mechanizm dorocznego przeglądu praworządności we wszystkich państwach członkowskich. To coś, o co apelowali w Parlamencie Europejskim liberałowie, a na poziomie rządów podobną propozycję składały Niemcy i Francja. Jednak ten mechanizm niekoniecznie musi być niekorzystny dla rządów Polski czy Węgier, oskarżanych obecnie przez Brukselę o łamanie praworządności. Zdaniem krytyków propozycji von der Leyen, jeśli nie będzie tam sankcji, a tego słowa Niemka unika, to doroczny przegląd może się stać narzędziem rozmywania odpowiedzialności tych, którzy mają największe problemy.