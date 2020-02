Unia Europejska na wojnie z rakiem

W poszczególnych państwach UE wiele dobrego dzieje się w tej dziedzinie, ale brakuje współpracy, co powoduje znaczące różnice. Według najnowszych danych Eurostatu co czwarty zgon w UE jest spowodowany rakiem.

Na razie Komisja Europejska otworzyła publiczne konsultacje, czyli forum, na którym wszyscy zainteresowani mogą podzielić się swoimi pomysłami na lepszą walkę z rakiem na poziomie unijnym. Potrwają one trzy miesiące.

Wnioski z dyskusji KE wykorzysta do przygotowania szczegółów planu, który pojawi się w ostatnim kwartale tego roku. W Parlamencie Europejskim powstanie specjalna komisja ds. walki z rakiem, która będzie pracować przez 2,5 roku. – Jej celem będzie połączenie sił wszystkich państw UE w walce z rakiem, w tym zniwelowanie różnic w dostępie do najnowszych leków i terapii, oraz współpraca w zakresie badań klinicznych prowadzonych na terenie UE – mówi Ewa Kopacz, wiceprzewodnicząca PE. Walka z rakiem to priorytet przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen, z zawodu lekarki.