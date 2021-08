Poseł wezwał karetkę do imigrantów. Wąsik: obciążyć kosztami

Tak zareagował na informację, że do grupy imigrantów koczujących na polsko-białoruskiej granicy wezwano medyków.

O wezwaniu karetki poinformowała na Facebooku Fundacja „Ocalenie", która pomaga uchodźcom przyjeżdżającym do Polski.

- 10 osób z gorączką i krwią w moczu. Straż Graniczna nie przepuszcza karetki. Twierdzi, że to decyzja do podjęcia przez MSW – napisała Fundacja.

Wcześniej poinformowała, że w okolicy jest straszne błoto, karetka musiała zostać na górze, medycy zbiegli na dół. - Nie są przepuszczani do potrzebujących ludzi – podkreśliła Fundacja.

To on informował po południu na Twitterze, że „na prośbę Afgańczyków wołamy karetkę". Dwie godziny później dodał, że medycy nie mogli dojść do koczujących, bo nie dopuściła ich straż graniczna.