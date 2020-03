Grecja: Wywróciła się łódź z imigrantami. Utonęło dziecko

Od niedzielnego poranka co najmniej 1000 imigrantów dotarło do wysp na Morzu Egejskim - podała grecka policja. Ponad 10 tys. imigrantów próbowało wkroczyć do Grecji przez lądową granicę z Turcją, na której straż graniczna użyła przeciwko nim gazu łzawiącego.

Poniżej dalsza część artykułu