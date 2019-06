USA zaostrzają przepisy migracyjne. Tym razem chodzi o dzieci AFP

Władze imigracyjne USA poinformowały w piątek, że administracja ograniczy specjalne traktowanie nieletnich imigrantów, którzy przybywają do USA bez dorosłego opiekuna. To najnowsze posunięcie Donalda Trumpa zmierzające do zaostrzenia przepisów imigracyjnych - informuje Reuters.