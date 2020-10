Tiry nie wystraszyły się koronawirusa

– Jeździmy normalnie, nie mamy problemu z kolejnymi wymogami nakładanymi na przedsiębiorstwa transportowe. Musimy je spełnić i wykonywać usługi. Roboty jest nie do przerobienia – przyznaje kierownik spedycji Sachs Trans Łukasz Zawadzki. Pandemia spowodowała większy popyt np. na AGD. – Nasze przewozy do Francji podwoiły się – mówi Zawadzki.

Nie widać jednak, aby w obliczu wysokiej liczby zleceń przedsiębiorcy kupowali tabor. – Obawy przewoźników o przyszłość potęguje też pakiet mobilności – zaznacza Trębicki. Wzrost cen powodowany jest także brakiem kierowców. – Część kierowców ze wschodu mogła pozostać w macierzystych krajach, inni mogli przejść do branży kurierskiej na lokalnym rynku – zauważa dyrektor generalny Raben Transport. Dodaje, że podejmowane są różne środki ochrony, ale z pewnością ta grupa zawodowa konfrontowana jest z największym ryzykiem. – Nie spodziewam się, aby gotowość do pracy w ruchu międzynarodowym rosła. Przeciwnie, może spadać wraz ze wzrostem skali zakażeń. W jednym roku branża transportowa przeszła drogę od zapaści do rozkwitu. Przeżyłem kilka okresów tego typu, ale nie wiem, czy to krótkotrwały stan, czy nowa rzeczywistość – uważa Trębicki.