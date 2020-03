W Warszawie rusza TEATROTEKA FEST 2020

W czasie trzech festiwalowych dni będzie można zobaczyć ekranizacje 15 tekstów wyreżyserowanych przez reżyserów młodego pokolenia. Siedem z nich zostanie zaprezentowanych w sekcji BEST OF FEST, kolejnych osiem w Konkursie Głównym (w tym pokazy dla widzów starszych - od 16 lat i młodszych - od 7 lat).

Widzowie zobaczą nie tylko ekranizacje walczące o nagrody, ale także – w sekcji BEST OF FEST – spektakle, które zwyciężyły w poprzednich edycjach i były nagradzane na innych festiwalach. Dotąd, przez siedem lat w cyklu TEATROTEKA zrealizowano w WFDiF 53 ekranizacje tekstów dramatycznych. Ekipa każdego spektaklu liczyła ok. 45 osób, a na nagranie materiału miała zawsze cztery dni zdjęciowe.

Wśród tegorocznych propozycji m.in. „Słabi“ Magdaleny Drab - sztuka, która w 2017 roku zwyciężyła w konkursie Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej. Jej główną bohaterką jest kobieta popadająca w depresję po urodzeniu dziecka. Utwór wyreżyserował Arek Biedrzycki.

Zainspirowaną głośnym procesem Gorgonowej z lat 30. XX wieku „Sprawą Rity G.“ Jolanty Janiczak zrealizowała Daria Kopiec. Z kolei „Falowiec” Moniki Milewskiej to opowieść, którego akcja została umieszczona w znanym gdańskim budynku, jednym z najdłuższych w Polsce. Jeden z jego mieszkańcow odbywa swoistą podróż w czasie. Wyreżyserowana przez Jakuba Pączka sztuka otrzymała wyróżnienie w konkursie na utwór dramatyczny dla TEATROTEKI w 2016 roku.

Widzowie będą mogli zobaczyć także sztukę finalistkę Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej z 2012 roku czyli „Zakład Doświadczalny Solidarność“ Szymona Bogacza. Opowiada dzieje Solidarności - od strajków sierpniowych, przez stan wojenny, wizytę papieską, aż po dziś. 40 bohaterów – ludzi rozmaitych profesji, doświadczeń i wieku, dzieli się refleksjami o tamtych latach. Reżyser, Adam Sajnuk zrealizował spektakl stwarzający wrażenie dokumentalnej opowieści filmowej.

Profesjonalne jury wskaże zdobywcę Grand Prix, a także laureatów 10 kategorii. Swoje nagrody rozda również: publiczność, grono krytyków teatralnych i filmowych oraz rektor Akademii Teatralnej.

Prezentacje odbywać się będą równolegle w dwóch sąsiadujących lokalizacjach - Teatrze Collegium Nobilium oraz w Kinie Syrena Muzeum Warszawy.

Tradycją FEST-owych spotkań są koncerty inaugurujące kolejne edycje. W tym roku w dniu otwarcia, na scenie Teatru Collegium Nobilium, zagra Gaba Kulka z zespołem.

Impreza potrwa do niedzieli.

Więcej na www.teatroteka.com.pl.