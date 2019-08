Berthe Morisot, atrakcyjna gwiazda impresjonizmu

Pomimo że w akcie zgonu napisano jej: „bez zawodu", to Berthe Morisot (1841–1895) była aktywna jako artystka. Pozostawiła po sobie przeszło czterysta płócien w manierze impresjonistycznej. Obok Degasa, Moneta, Renoira, Pissarra i Sisleya zaliczana jest do najważniejszych przedstawicieli tego kierunku.

Wszystko zaczęło się niewinnie. Urodzona w burżuazyjnej rodzinie Berthe wraz z dwoma siostrami uczęszczała na obowiązkowe lekcje akwareli. Ale tylko ona potraktowała je poważnie i wbrew sprzeciwom otoczenia postanowiła poświęcić życie malarstwu. Jej najsłynniejszym nauczycielem był Camille Corot, zawdzięcza mu zamiłowanie do świetlistej palety. Systematycznie odwiedzała też Luwr, by zgodnie z XIX-wieczną tradycją uczyć się kompozycji na starych mistrzach, kopiując ich płótna.

Część malarzy na czele z Cézanne'em zbojkotowała to przedsięwzięcie, powołując się na konflikt interesów, czyli sprzeciwili się organizacji niezależnej wystawy w lokalu należącym do zawodowego marszanda. Być może nie stać ich było na opłacenie kosztów uczestnictwa? Artyści biorący udział w wystawie zobowiązani byli zapłacić 25 franków, sumę niebagatelną w tamtych czasach.

Dopiero po zerwaniu ich burzliwej znajomości jej paleta stopniowo oczyściła się z czerni, której tak chętnie używał Manet. Morisot zmieniła sposób prowadzenia pędzla. Od płaszczyznowo położonego koloru, starannie rozprowadzonego po powierzchni płótna, przeszła do krótkich, nerwowych pociągnięć przypominających sposób malowania Augusta Renoira. Zachowała jednak do końca życia sztywność kompozycji charakteryzującą twórczość Maneta. On z kolei przejął od niej pulsujące rozbicie formy.