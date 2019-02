Michael Jackson: Tańcząc wśród dzieł sztuki

Ta wystawa jest jak pułapka na fanów Michaela Jacksona, by poznali na niej ważnych artystów współczesnych.

Długo można by wymieniać afroamerykańskich artystów, zaczynając od Louis Armstronga i Ellie Fitzgerald, nie zapominając o Jimim Hendrixie, Dianie Ross, Al Jarreau, Whitney Houston, Prinsie, na Pharrellu Williamsie czy Beyoncé kończąc. Wszyscy oni zdobyli sławę i uznanie, ale w panteonie największych gwiazd Michael Jackson odegrał rolę wyjątkową.

Był jedynym wśród nich, który stał się globalną ikoną. Dotarł zarówno do mieszkanców slumsów, jak i do przedstawicieli elit, nawet jeżeli postrzegany był w diametralnie różny sposób: jako idol, wzór do naśladowania, obiekt zazdrości, estradowy kolega bądź symbol emancypacji społecznej.

Wizerunek bez kontrowersji

Michael Jackson inspirował wielu, ale on sam zmagał się z własnym wizerunkiem, i powodowały, że rysy twarzy Michaela stawały się coraz delikatniejsze, a jego skóra coraz jaśniejsza. Na scenę trafił jako dziecko i jeżeli wierzyć Lizie Minnelli, która publicznie komentowała w telewizji francuskiej jego śmierć w czerwcu 2009 roku, od razu musiał stać się dorosły.

Odebrano mu dzieciństwo i młodość, wrzucając w tryby intensywnej i ciężkiej pracy, daleko przekraczającej wytrzymałość psychologiczną artysty, który nigdy nie miał prawdziwego życia prywatnego. Był to sposób, w jaki znana Liza Minnelli uzasadniała skandale, które towarzyszyły mu w dojrzałym wieku. Według niej Michael był naiwny jak dziecko i dawał sobą manipulować osobom pozbawionym skrupułów.

Wystawa w paryskim Grand Palais pomija kontrowersyjne historie z życia idola, które i dziś odżywają w różny sposób. Koncentruje się głównie na jego muzyce, najbardziej znanych piosenkach, na fascynacji jego popisami choreograficznymi oraz na tym, w jaki sposób zainspirował licznych artystów do stworzenia zadedykowanych mu dzieł.

Publiczność wystawy jest bardzo zróżnicowana. W większości są to jednak fani Michaela Jacksona. Niektórzy przekroczyli najprawdopodobniej próg instytucji muzealnej po raz pierwszy w życiu. Przyszli zwabieni jego nazwiskiem, nie zdając sobie sprawy, co w rzeczywistości zobaczą. Z tego punktu widzenia pokaz jest sukcesem, gdyż stwarza szansę, że mało przygotowana do kontaktu ze sztuką publiczność połknie bakcyla i zacznie częściej odwiedzać muzea.

Sztuka i piosenki

Ogromną zaletą ekspozycji jest to, że dzieła ambitne sąsiadują z różnymi bardziej lub mniej udanymi próbami powielania najbardziej spektakularnych performance'ów tanecznych Michaela Jacksona. To, co w przypadku klasycznej wystawy sztuki byłoby nie do przyjęcia, tu staje się jej podstawowym magnesem.

Podśpiewujący fani poruszający się tanecznym krokiem są tak bardzo rozluźnieni, że zupełnie nie zdając sobie z tego sprawy, rejestrują wzrokowo obrazy, których najprawdopodobniej łatwo nie zapomną. Bo pokazują one twarz lub sylwetkę ich ukochanego idola.

Tym lepiej, jeżeli zapadnie im w pamięci nazwisko Andy Warhola lub słynnego Chińczyka, od lat mieszkającego we Francji, Yan Pei-Minga. A muzyczne projekcje wideo sąsiadują z ambitnymi instalacjami. Istnieje więc nadzieja, że umieszczone w ludycznym kontekście artystyczne dzieła wizualne postrzegane jako trudne staną się mniej hermetyczne... przynajmniej w odczuciu fanów Michaela Jacksona.

Tak oto realizuje się marzenie wielu historyków sztuki: jak wprowadzić do popularnego obiegu dzieła sztuki, na które zazwyczaj zwraca uwagę jedynie garstka specjalistów. Dzieje się tak, nawet jeżeli obecność olbrzymich fotografii Davida LaChapelle'a, który przedstawia Jacksona jako amerykańskiego jezusa, musi zdecydowanie szokować purystycznych zwolenników tzw. wysokiej sztuki.

Wystawa „Michael Jackson: On the Wall" otwarta jest w paryskim Grand Palais do 14 lutego 2019 r. Do jesieni 2018 r. można było ją oglądać w National Portrait Gallery w Londynie.

Kolejnym etapem będzie Bundeskunsthalle w Bonn, gdzie otwarta będzie między 22 marca a 14 lipca 2019 r. W 2020 r. udostępniona zostanie publiczności w Espoo Museum of Modern Art w Finlandii.