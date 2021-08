W hołdzie Pendereckiemu i Zagajewskiemu

Rzeźba dla Pendereckiego z ciemnego granitu szwedzkiego ma kształt klepsydry, odmierzającej czas, a stoi na postumencie z białego marmuru kararyjskiego. Forma stożkowej wciętej klepsydry narzuca skojarzenie z zegarem piaskowym, a także z kształtem wierszy Dylana Thomasa. Rzeźbiarz odnosi ją bezpośrednio do muzyki Krzysztofa Pendereckiego, do jej transcendentalnego wymiaru. Jednocześnie projekt wskazuje na wcześniejsze inspiracje Bednarskiego – rzeźbiarski cykl „Vision&Prayer”, powstały pod wpływem poematu Dylana Thomasa pod tym tytułem.

Sam artysta opisuje dzieło dedykowane Pendereckiemu następująco: „Sarkofag w formie klepsydry odnosi się do przemijania i wieczności, jest zespoleniem nieba z ziemią, pomiędzy którymi przejście umożliwiają schody. Wchodzenie i schodzenie nawiązuje do psalmów gradualnych, które stanowiły dla kompozytora inspiracje do wielu utworów sakralnych. Światło skierowane na górną płaszczyznę formy odbija się na sklepieniu krypty i symbolizuje iluminacyjny charakter muzyki zmarłego. Inny element jego utworów, jakim jest wyczuwalne napięcie, oddany został przez zestawienie ze sobą kontrastowych materiałów – ciepłego włoskiego marmuru z chłodnym granitem szwedzkim.”

W rzeźbie-sarkofagu poety Adama Zagajewskiego główna bryła z białego marmuru kararyjskiego przypomina kartki papieru, bo jak mówi Bednarski: „Kiedy myślę o poecie, narzuca i się obraz człowieka pochylonego nad kartką, która oślepia go bielą.”

Na marmurowych kartkach wygrawerowany został wiersz „ próbuj opiewać okaleczony świat” z autografu napisanego ręką poety. Po zamachu 11 września powstały wcześniej wiersz opublikował tygodnik „The New Yorker”, o czym Adam Zagajewski mówił w wywiadzie dla „Tygodnika Powszechnego”: - Myślę, że ten wiersz wybrano, bo jest w nim paradoksalne połączenie impulsu opiewania świata z żałobą z powodu faktu, że ten świat został jednak zraniony. Dla mnie on jest zawsze trochę okaleczony i przez komunizm, i, wcześniej, przez wojnę i różne nasze niedostatki historyczne. Dla Amerykanów świat stał się okaleczony dopiero od 11 września. Wcześniej już zdołali zapomnieć o innych okaleczeniach.