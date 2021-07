Panorama Racławicka we Wrocławiu otwarta dla widzów

- Przeszło trzydzieści pięć lat jakże intensywnej eksploatacji budynku Muzeum „Panorama Racławicka”, obecności w nim blisko jedenastu milionów gości - to musiało pozostawić ślad na kondycji tego wybitnego dzieła polskiej architektury powojennej autorstwa Ewy i Marka Dziekońskich – mówi Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. - Podjęliśmy się niełatwego zadania przywrócenia temu monumentalnego obrazowi godnej go oprawy architektonicznej.

Poniżej dalsza część artykułu