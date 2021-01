Obraz Botticellego sprzedany za rekordową kwotę

To nowy rekord aukcyjny Botticellego, twórcy takich arcydzieł, jak „Narodziny Wenus” i „Primavera” („Wiosna”). Wcześniej najwyższą cenę osiągnęła „Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem” sprzedana na aukcji Christie’s w 2013 roku za 10,4 mln dol. Za portret „Młodzieńca trzymającego medalion” poprzedni właściciel Sheldon Solow w 1982 roku zapłacił 1,4 mln dol. Dodajmy, że Botticelli to rzadkość na rynku sztuki.

Nie znamy imienia i nazwiska modela. Jego strój wskazuje na przynależność do elit. Przypuszcza się, że pochodził ze środowiska XV-wiecznego władcy Florencji i mecenasa sztuki Lorenzo de 'Medici, zwanego Wawrzyńcem Wspaniałym, który szczególnie cenił i promował Sandro Botticellego.

Młodzieniec, namalowany przez Botticellego w rękach trzyma XIV-wieczny medalion z wizerunkiem brodatego świętego, przypisywany sieneńskiemu malarzowi Bartolomeo Bulgariniemu.

Portret Sandro Botticellego przez wiele wieków pozostawał w walijskim zamku rodziny Newborough. Prawdopodobnie przodek lorda Newborough, Sir Thomas Wynn, nabył go we Florencji i przywiózł do Walii. Długo pozostawał właściwie nieznany. W latach 1935-1938 stał się własnością londyńskiego marszanda, który sprzedał go kolekcjonerowi. Potem jego spadkobiercy wystawili go dopiero na wspomnianej już aukcji w Christie's w 1982 roku.

Portret Botticellego był główną gwiazdą sprzedaży dzisiejszej aukcji Sotheby’s „Master Paintigs and Sculpture”, ponieważ drugie arcydzieło, które miało się na niej pojawić - „Abraham and the Angels” Rembrandta - zostało tuż przed nią wycofane.