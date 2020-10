Roman Kalarus: psychodeliczny kolor i ostra kreska

Ale pop i rock także miały na niego wielki wpływ, o czym świadczą jego świetne plakaty do filmu „Żółta łódź podwodna” z piosenkami Beatlesów oraz do koncertu The Rolling Stones w Polsce w 2007 roku. Pierwszy jest bardziej surrealistyczny, drugi wyróżnia ostra drapieżna kreska i psychodeliczny kolor.

Rytmy i linie

Roman Kalarus w autokomentarzach do wystawy ujawnia, że projektowanie plakatu, grafiki i obrazu zaczyna od rysunku. I przekonuje, że rysunek jest najważniejszy we wszystkich jego pracach, bo to podstawa zarówno poznawania świata, jak i dążenia do perfekcyjnej formy. Charakterystyczne, że w jego pracach równoprawnym elementem obrazu jest także pismo. - Rysowanie liter uczy dyscypliny – twierdzi – pokory, konsekwencji w budowaniu poszczególnych znaków i całych układów. Łuki, linie poziome, prostopadłe, ukośne, prostopadłe tworzą rytmy. Rytm jest postawą wszystkiego.

Wydaje się, że w rytmie kreski kryje się tajemnica muzyczności jego prac, choć można też powiedzieć odwrotnie, że muzykalność artysty inspiruje konstrukcję jego dzieł. Dzięki temu pozornie rozwichrzone kompozycje wyraźnie mają ukrytą partyturę i trzymają wewnętrzną dyscyplinę.

Muzyczny rytm w wielu pracach współgra także ze zmysłową erotyką.

- Na wystawie pokazujemy blisko 400 prac profesora, wybranych z ponad czterech tysięcy. Przedstawiamy jego imponujący dorobek, wszystkie jego zainteresowania i osiągnięcia, od bluesa i erotyki do tematyki sakralnej, bo profesor żegluje między skrajnymi tematami, od profanum do sacrum – mówi „Rzeczpospolitej” kuratorka Joanna Ambroz, która studiowała w jego pracowni. - W jego pracach najpiękniejsze jest to, że nie da się ich pomylić z nikim innym. Widać, że są zrobione po prostu przez Kalarusa. – dodaje.

Wyróżnikiem stylu Romana Kalarusa jest dynamiczna kreska, żywiołowy kolor (chociaż bywa też autorem równie sugestywnych czarno-białych prac) i wyrazisty znak.

Nawet w podpisie zaznacza swą osobowość, dodając do sygnatury filuternego Mułka, ni to zwierzątko o fallicznym kształcie, ni miniaturowego Zeppelinka.