Gdy artysta kocha kobietę

Autorzy dwuczęściowego dokumentu skoncentrowali się na opowiedzeniu historii Dalego od czasu, gdy pojawiła się w jego życiu ukochana Gala. Poznali się w Paryżu w 1929 roku. Dali miał wtedy 25 lat i był już indywidualistą – został wyrzucony ze studiów artystycznych w madryckiej Akademii San Fernando za odmowę zdawania egzaminu, tłumacząc, że więcej potrafi niż mający sprawdzać jego kompetencje. Gala, czyli Helena Diakonova, wykształcona rosyjska emigrantka, miała lat 35 i była żoną poety Paula Eluarda. Uczucie było na tyle gwałtowne, że zdecydowała się rozstać z mężem i zostać towarzyszką życia Salvadora. Była odtąd jego muzą, modelką i asystentką. Zapewniała też Dalemu stabilność finansową – występując w roli jego agentki – i to bardzo skutecznej.



Zakochany i wdzięczny podarował Gali w prezencie urodzinowym średniowieczny zamek Castillo de Púbol. Dzięki bogatej dokumentacji zobaczyć można jak artysta go zmieniał obmyślając mnóstwo detali dekoracyjnych, jak zaprojektował ulubiony owalny pokój Gali, w którym przyjmowała gości i oddawała się lekturze, a także jak stworzył ogrodowe otoczenie zamku wykorzystując do tego kolumny, kopuły, rzeźby i budując w efekcie niezwykłą klasycystyczno-romantyczną scenografię z monstrualnymi rzeźbami słoni i tajemniczymi stworami. Przystał też na życzenie ukochanej, że odwiedzać ją będzie jedynie, gdy otrzyma pisemne zaproszenie. W ciągu 10. lat zdarzyły się podobno tylko dwie takie wizyty pieczętujące „neurotyczny ceremoniał miłości dworskiej”.



W 1972 Dali otworzył zaprojektowane przez siebie własne muzeum w rodzinnym katalońskim Figueres. Mieści się obok kościoła, w którym został ochrzczony i budynku, w którym odbyła się jego pierwsza wystawa. Budynek zwieńczony został gigantyczną szklaną kopułą, na dachu umieszczono wielkie figury w kształcie jaj i złote posągi, fasadę zdobią złote bochenki chleba.

Kiedy Gala zmarła 10 czerwca 1982 roku i zgodnie ze swoją wolą została pochowana w podziemiach swojego zamku w Púbol – Dali po raz pierwszy w życiu został sam, nie mając nikogo kto zająłby się jego rzeczywistością. Zamknął się w sobie, nie chciał jeść. Dwa lata później przeprowadził się do Castillo de Púbol. Ale ostatni okres życia spędził w Wieży Gali w Figueres i tam zmarł 23 stycznia 1989 roku. Zgodnie ze swoją wolą został pochowany w muzeum, w swojej fortecy, daleko od Gali…



Widzowie dowiedzą się także, co Dali myślał o Bogu, transcendencji, matematyce i fizyce – usłyszeć można wiele archiwalnych wypowiedzi artysty jak i obejrzeć jego zdjęć.

Emisja dwuczęściowego hiszpańskiego dokumentu „Salvador Dali. W poszukiwaniu nieśmiertelności” (reż. David Pujol)w niedzielę tuż po północy (godz. 0.10) w Canal+ Dokument.