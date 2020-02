Mona Lisa z kostek rubika sprzedana za 480 tys. euro

Dzieło stworzył francuski artysta uliczny Franck Slama. Dom aukcyjny Artcurial poinformował, że wczorajsza aukcja zakończyła się kwotą 480 tys. euro, a orientacyjna cena dzieła wynosi od 120 do 150 tys. euro.

Check out this incredible Mona Lisa Rubik’s Cube mosaic art by artist Invader made up of 330 cubes which will be auctioned off at the auction house @Artcurial tomorrow! Rubik Mona Lisa, 2005, Credit : Invader. #Mosaic #RubiksCubeMosaic #RubiksCube #RubyRubiks pic.twitter.com/zIodC8Oaw0