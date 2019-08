Europejska sława witraży Józefa Mehoffera

Dzieło życia

„Męczennicy” to jedno z najwspanialszych dzieł witrażowych wybitnego malarza Młodej Polski Józefa Mehoffera, ucznia Matejki. Zdobył za nie złoty medal na Wystawie Światowej w Paryżu. Obecnie uważa się go za jedno z najbardziej znaczących osiągnięć europejskiego modernizmu z przełomu XIX i XX wieku.

A wszystko zaczęło od konkursu ogłoszonego w 1895 roku na zaprojektowanie witraży do katedry św. Mikołaja we Fryburgu w Szwajcarii. 26-letni Mehoffer zgłosił do niego projekty cyklu witraży i zwyciężył! Tak zaczęła się, trwająca 40 lat, jego praca nad dziełem życia. Projekty jego witraży, zrealizowane w latach 1895-1936, dekorują 13 okien w nawach bocznych i w prezbiterium. Mistrzowskie dzieła Mehoffera przysparzają sławy katedrze we Fryburgu. W ich wykonanie zaangażowana była firma witrażownicza Kirsch & Fleckner.

„Męczennicy”, stworzeni w 1899 roku, byli trzecim witrażem cyklu. Przedstawiają męczenników, żyjących na przełomie III i IV wieku, ofiary prześladowań w okresie panowania cesarzy Dioklecjana i Maksymiana. Świętych (Sebastiana, Maurycego, Katarzynę i Barbarę), którzy ponieśli dobrowolną śmierć po odmowie wyrzeczenia się wiary. Mehoffer w części środkowej kompozycji przedstawił ich w momencie podjęcia tej heroicznej decyzji, a w dolnej w scenach męczeństwa. Wplecione w nią bujne formy roślinne mają niespokojne dynamiczne linie, typowe dla sztuki art nouveau.