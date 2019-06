Fotografie zjawisk nadprzyrodzonych

W Łodzi 13 czerwca rozpocznie się 18. Międzynarodowy Festiwal Fotografii.

Hasło tegorocznego Fotofestiwalu brzmi „Supernatural/ Nadprzyrodzone", co oznacza, że będzie dotyczył duchowości, społeczności i rytuałów, poznania i metafizyki, a także niewyjaśnionych zjawisk.

– Podjęliśmy takie wyzwanie, by zaprezentować coś, co jest trudne do pokazania i medialnie bywa często pomijanym tematem. A przecież od duchowości zaczynają się wszystkie nasze egzystencjalne i filozoficzne pytania – mówi jeden z kuratorów Krzysztof Candrowicz.

Na program główny, prezentowany w łódzkim Art_Inkubatorze składa się siedem indywidualnych wystaw. Nicola Lo Calzo – włoski fotograf pracujący w Paryżu – zapowiada projekt „Mitologie oporu – Nowe współrzędne geograficzne pamięci Wysp Karaibskich’’, w którym odnosi się do postkolonialnego dziedzictwa w XXI wieku. Fotograf stara się dokumentować niematerialne ślady tragicznej przeszłości obydwu Ameryk i Afryki, gromadząc opowieści i przyglądając rytuałom. Uzmysławia, że dla wielu ich mieszkańców kultywowanie wierzeń było formą oporu przeciw kolonializmowi i możliwością zachowania tożsamości.

Piotr Zbierski wędruje po świecie w poszukiwaniu zanikających śladów i szczególnie zwraca uwagę na bliskość tradycyjnych kultur z naturą. W premierowej odsłonie projektu „Cienie echa” pokaże m.in. plemię Toraja, które do początku XX wieku nie miało kontaktu z europejską cywilizacją, więc jegowierzenia przetrwały w prawie niezmienionej formie przez setki lat.

Christoph Draeger i Heidrun Holzfeind w projekcie „Auroville” przybliżą międzynarodową społeczność w mieście Auroville na południu Indii, założonym w 1968 roku, jako przykład współczesnego budowania wspólnoty na bazie duchowych i humanistycznych ideałów.

„Ostatnia droga nieśmiertelnej kobiety” Davida Fathi (laureata Grand Prix Fotofestiwal z 2016 roku) przedstawia historię chorej na raka Henrietty Lacks, której tkanki rakowe zostały pobrane w latach 50. bez zgody chorej i jej rodziny. Od tamtej pory służą licznym badaniom i eksperymentom. Fathi stawia pytania o granice działań nauki dla dobra postępu, a zarazem dotyka problemów filozoficznych.

Henrik Spohler z Niemiec w cyklu „Hipoteza” dokumentuje największe ośrodki naukowe zajmujące się badaniem życia na Ziemi, jak i obserwacją kosmosu. Natomiast Austriak Klaus Pichler w projekcie o ironicznym tytule „To na zawsze zmieni twoje życie” przygląda się wyznawcom ezoteryki.

Wystawa Brada Feuerhelma „Amerykańskie objawienie” odwołuje się do kolekcji pocztówek i zdjęć prasowych z pierwszej połowy XX wieku i w fotograficznej grze skojarzeń opowiada o apokaliptycznych i postapokaliptycznych scenariuszach losów ludzkości.

Z kolei na wystawie zbiorowej „Pokoje”, inspirowanej fenomenem kwantowej fotografii, filmy, instalacje i performance mówią o mocy obrazów zdolnych do rejestrowania niewidzialnych aspektów rzeczywistości

W dniu otwarcia Fotofestiwalu poznamy zwycięzcę nagrody Grand Prix. Z 700 zgłoszeń wybrano do niej sześciu kandydatów.

Fotofestiwal trwa do 30 czerwca. Wystawy można oglądać także w przestrzeni OFF Piotrkowska oraz w 27 galeriach miasta.

Więcej: www.fotofestiwal.com