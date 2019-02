Kobiece ciało w naturze

Leica 6×7 Gallery zaprasza na „Fortune Teller Told Me”, pierwszą indywidualną wystawę Soni Szóstak w Warszawie.

Sonia Szóstak zaprezentuje wybór swoich najnowszych, ale i wcześniejszych fotografii. Motywem przewodnim ekspozycji są rozważania na temat kobiecego ciała. Na wystawę, którą obejrzeć będzie można w Leica 6×7 Gallery Warszawa, powstały też specjalne fotografie z udziałem modelki i aktorki Małgorzaty Beli.

Artystka, poruszając się pomiędzy fotografią modową, podróżniczą i portretem, sprawiła, że jej zdjęcia są wielką afirmacją kobiecości. Sonia Szóstak rozwija niezależny język artystyczny, zakorzeniony jednak w tradycji wielkich mistrzów malarstwa i fotografii, czerpiący inspirację z dziedzictwa klasycznego portretu. Przed jej obiektywem kobiety, widziane przez kobietę, traktowane są podmiotowo, pełne godności i siły, jak właśnie Małgorzata Bela na portretach.

Głównym tematem twórczości Soni Szóstak jest ludzkie ciało w naturze. Artystka bada jego możliwości w ruchu, jej kadry są jednocześnie klasyczne i współczesne. Bohaterowie ujęć Szóstak to modelki i znajomi, uchwyceni w lekkich tanecznych pozach. Fotografie są w pewien sposób portretem jej pokolenia, jak piszą twórcy wystawy, „zanurzonego w marzeniach o tym co nierealne, nieuchwytne i piękne”. Ta twórczość zbliża się czasem do realizmu magicznego, każde zdjęcie wydaje się opowiadać swoją własną historię. Artystka swobodnie porusza się pomiędzy tradycjami i poetykami. Choć jedne fotografie są starannie zaaranżowane, a inne zrealizowane spontanicznie, styl autorki jest natychmiastowo rozpoznawalny.

Sonia Szóstak w 2015 roku ukończyła fotografię na łódzkiej Filmówce. Mieszka i pracuje między Paryżem a Warszawą. Publikowała na łamach kultowych magazynów na całym świecie, takich jak „Vogue Polska”, „Vogue Italia”, „Vogue Portugal”, „Vogue Ukraine”, „Numero", „Odda” czy „Rolling Stone”. Współpracowała także przy kampaniach marek takich jak Chylak, Le Petit Trou, YES czy Mene. Jej fotografie prezentowane były na licznych wystawach grupowych, wśród nich Young Poland by Alexi Lubomirski, A/D/O Gallery (Nowy Jork, 2017), A Glimpse at Photo Vogue, Galleria Carla Sozzani (Mediolan, 2013), Corpus Delicti The Ballery (Berlin, 2018), Uwikłani w sztukę. Fotografia, malarstwo, rzeźba, wideo z kolekcji Joanny i Krzysztofa Madelskich, Muzeum Narodowe (Gdańsk, 2014).

Swe prace Sonia Szóstak prezentowała także na dwóch wystawach indywidualnych: The Age of Innocence w Muzeum Narodowym w Gdańsku oraz w berlińskiej galerii No Wodka A Journey to Mars, której kuratorką była Nadine Dinter, na co dzień pracująca w Helmut Newton Foundation. Ekspozycja w Leica 6×7 Gallery to pierwsza indywidualna wystawa artystki w Warszawie.

Wystawę „Fortune Teller Told Me” Soni Szóstak będzie można oglądać można od 16 lutego do 6 kwietnia w Leica 6×7 Gallery przy ulicy Mysiej 3 w Warszawie. Wstęp jest bezpłatny.