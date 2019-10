Kto ma szanse na Nobla z ekonomii w 2019 roku?

Rok temu tę prestiżową nagrodę otrzymali William Nordhaus i Paul Romer za badanie źródeł i ograniczeń wzrostu gospodarczego. Z tego powodu na giełdzie nazwisk pretendentów do tegorocznego Nobla nie pojawiają się praktycznie makroekonomiści. Uczestnicy forum dyskusyjnego dla profesjonalnych ekonomistów Econjobrumors, gdzie co roku odbywa się typowanie laureatów do Nagrody Banku Szwecji, najczęściej wymieniają ekonometryka z Uniwersytetu Northwestern Charlesa Manskiego, a następnie Davida Carda oraz Richarda Blundella z londyńskiej uczelni UCL.

Wszyscy trzej są nieomal etatowymi kandydatami do Nobla, wymienianymi w tej roli co roku. Za Blundellem przemawia to, że w 2016 r. otrzymał przyznawaną od 1994 r. co dwa lata Nagrodę Nemmersa, której aż siedmiu laureatów (spośród 13) zdobyło później Nobla. Wśród tych, których ten podwójny zaszczyt jeszcze nie spotkał, jest też m.in. Daron Acemoglu, specjalizujący się w instytucjonalnej teorii rozwoju, współautor głośnej książki „Dlaczego narody przegrywają". On jednak uchodzi za zbyt młodego na Nagrodę Banku Szwecji, która zwykle stanowi zwieńczenie kariery naukowej.