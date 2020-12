Czas reform. 29 lat niepodległości Kazachstanu

Od tego czasu kraj przeszedł głębokie przemiany gospodarcze. W globalnym rankingu Doing Business Kazachstan zajmuje dziś 25. miejsce na 190 krajów. Co ważne, w ciągu ostatnich dwóch lat kraj awansował aż o 11 miejsc. Z kolei w światowym rankingu najbardziej konkurencyjnych krajów Kazachstan zajmuje 55. miejsce na 140 państw.

Kazachstan to lider w dziedzinie rozbrojenia nuklearnego. Tuż po odzyskaniu niepodległości prezydent Nazarbajew zdecydował o zamknięciu poligonu jądrowego w Semipałatyńsku, a następnie o likwidacji 4. największego arsenału nuklearnego na świecie. Co więcej, z inicjatywy Kazachstanu ONZ ogłosiła 29 sierpnia Międzynarodowym Dniem Działań Przeciwko Próbom Jądrowym.

Dzisiaj Kazachstan przekształcił się z „konsumenta bezpieczeństwa" z początku lat 90. w jego skutecznego „dawcę". Prowadzona pokojowa polityka kraju przyczyniła się do wyboru Kazachstanu na przewodniczącego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Organizacji Współpracy Islamskiej, pełniła także funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. We wrześniu 2020 roku Kazachstan został przewodniczącym Konferencji na temat współdziałania i budowy środków zaufania w Azji (CICA) na lata 2020-2022.

Ważnym i perspektywicznym partnerem Kazachstanu jest również Polska. Współpraca obu państw rozwija się dynamicznie we wszystkich obszarach wspólnego zainteresowania. Wizyta prezydenta Kazachstanu - Elbasy Nursułtana Nazarbajewa w Warszawie w 2016 roku oraz prezydenta Andrzeja Dudy w stolicy Kazachstanu w 2017 roku dały silny impuls do rozwoju wzajemnych stosunków.

Obecnie w Kazachstanie żyje 32 tys. Polaków, którzy biorą czynny udział w życiu społecznym i politycznym kraju. Kwestia stosunków międzyetnicznych zajmuje szczególne miejsce w polityce wewnętrznej republiki. Dzisiejszy Kazachstan to państwo wielonarodowe, w którym w pokoju i harmonii żyją przedstawiciele 130 grup etnicznych.

Polska i Kazachstan wspierają się także w trudnych czasach pandemii. Efektywna współpraca rządów pozwoliła zorganizować ewakuację obywateli obu krajów do ich ojczyzn. Od marca do czerwca odbywały się loty czarterowe obsługiwane przez kazachskich i polskich przewoźników.

Szczególna wdzięczność należy się Rządowi RP za wysłanie w listopadzie 2020 roku pomocy humanitarnej do Kazachstanu i Uzbekistanu, co jest postrzegane jako gest dobrej woli i odpowiedzialnej polityki wobec partnerów międzynarodowych z regionu Azji Centralnej.

Kryzys wywołany pandemią wpłynął na zahamowanie rozwoju gospodarczego wszystkich krajów. Rząd Kazachstanu podjął bezprecedensowe działania, które miały ustabilizować gospodarkę i wesprzeć obywateli. Państwo przeznaczyło prawie 14 mld dolarów na wsparcie słabszych grup społecznych, w tym na zapewnienie niezbędnych leków i żywności, zawieszenie spłat kredytów bankowych oraz odroczenie podatków i innych płatności. Przedsiębiorcy uzyskali dostęp m.in. do kredytów preferencyjnych. Rząd zatwierdził również Mapę Drogową Zatrudnienia. Dzięki realizacji projektów infrastrukturalnych powstanie ok. 240 tys. nowych miejsc pracy. Co ważne, podjęte przez rząd działania pozytywnie ocenia Międzynarodowy Fundusz Walutowy.