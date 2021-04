Epidemia nienawiści wobec Azjatów w USA

– Nie możemy milczeć w obliczu rosnącej przemocy wobec Amerykanów azjatyckiego pochodzenia – powiedział prezydent Joe Biden, dzień po ty, gdy w centrum Manhattanu brutalnie pobita została 65-letnia nowojorczanka pochodzenia filipińskiego. Do zdarzenia doszło w środku dnia, w pobliżu Times Square. Kobieta szła do kościoła, gdy podszedł do niej mężczyzna i zaczął ją kopać, krzycząc „Nie pasujesz tutaj". Zajście zarejestrowane zostało na kamerze bezpieczeństwa budynku, przy którym do niego doszło. Opinię publiczną poruszyło też to, że leżącej na chodniku kobiecie nie pomogło trzech pracowników ochrony obserwujących scenę z drzwi wejściowych.

Poniżej dalsza część artykułu