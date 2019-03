Rosja: ośmiolatkowie wcielani do Junarmii

Młodzieżówka rosyjskich sił zbrojnych do 2020 roku ma liczyć milion członków.

Młodzieżowa wojskowo-patriotyczna organizacja Junarmia została założona w 2015 roku za sprawą ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu. Szacuje się, że obecnie w szeregach organizacji znajduje się około 300 tys. uczniów rosyjskich szkół w wieku od 8 do 18 lat. Powołując się na źródła w resorcie obrony wpływowy rosyjski dziennik Kommiersant podaje, że działalność organizacji ma zostać rozszerzona. Z informacji tych wynika, że jeszcze w połowie lutego przedsiębiorstwa rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego dostały polecenie utworzenia oddziałów Junarmii. Organizacja ma zwiększyć liczbę członków kosztem dzieci pracowników zakładów. Szacuje się, że w rosyjska zbrojeniówka (kilkaset przedsiębiorstw) zatrudnia ponad 2,5 mln ludzi.

Pod koniec lutego wiceszef resortowego departamentu wojskowo-politycznego gen. Aleksiej Cygankow powiedział, że do 9 maja (tego dnia Rosja obchodzi Dzień Zwycięstwa) w szeregach Junarmii będzie 500 tys. członków. Oddziały organizacji mają powstać przy każdej rosyjskiej szkole, a w każdym regionie ma zostać utworzona siedziba Junarmii. Niedawno organizacja zapowiedziała, że do 2020 roku będzie miała nawet milion członków by w ten sposób "uczcić 75. rocznicę zwycięstwa".