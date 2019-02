Nowa Ziemia: Misie odchodzą

Z 52 do dziewięciu spadła liczba niedźwiedzi krążących wokół wioski Biełuszja Guba na archipelagu Nowej Ziemi.

- Jeśli ich liczba zmniejszy się do normalnego poziomu, czyli trzech-pięciu sztuk, odwołamy stan wyjątkowy – powiedział szef miejscowej administracji Żigansza Musin.

9 lutego na archipelagu leżącym pomiędzy Morzem Barentsa i Morzem Karskim ogłoszono stan wyjątkowy z powodu inwazji białych niedźwiedzi.

Od grudnia zwierzęta coraz bliżej podchodziły do miejscowości na archipelagu. Jednak na początku lutego wokół Biełuszjej Guby krążyły 52 niedźwiedzie, a na uliczkach stale było 6-9 zwierząt.

Miejscowe władze zaczęły ogradzać drogi, jakimi dzieci chodzą do szkoły a służbowe samochody – przewozić urzędników i żołnierzy. Ale zwierzęta wchodziły do klatek schodowych domów mieszkalnych a nawet do pomieszczeń miejscowych urzędów. Zaczęto je więc odstraszać dźwiękiem i światłem, przy pomocy specjalnych przyrządów ale niedźwiedzie szybko się do tego przyzwyczaiły.

Jak się wydaje zaczęły opuszczać ludzkie siedziby, gdy skończyło się pożywienie znajdowane na miejscowych śmietnikach.

- Normalnie koło wioski przebywa trzy-pięć niedźwiedzi, taka ich ilość nas nie niepokoi – powiedział Musin.

Mimo stanu wyjątkowego na Nową Ziemię nadal nie dotarła ekipa specjalistów z rosyjskiej, rządowej agencji ochrony przyrody. Z powodu niepogody kolejny dzień nie udało im się odlecieć z Archangielska.

