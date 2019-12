Kołodko: Chinami rządzą fachowcy

- Wyrastanie coraz większej potęgi chińskiej jest nie do zatrzymania. Najlepiej rozumieją to Niemcy i Francja. Dlatego trzeba współpracować z Chinami, układać się co do tego, jak ma funkcjonować gospodarka światowa, skoro globalizacja ekonomiczna jest nieodwracalna. Chiny bardzo skorzystały w ciągu ostatnich trzydziestu lat. Świetnie rozumieją to ich elity polityczne, biznesowe, a także intelektualne – mówi prof. Grzegorz W. Kołodko w rozmowie z Bogusławem Chrabotą.

- Wielki skok cywilizacyjny doprowadził do tego, że nierówności dochodowe w Chinach są teraz większe niż w Stanach Zjednoczonych. Ten skok wyciągnął 800 milionów ludzi z nędzy. To jest największy postęp w dziejach ludzkości – opowiada gość programu.

Czy w Chinach wciąż panuje komunizm? Czy Chiny użyją technologii do ograniczenia wolności? Dlaczego przypominają Polskę lat 70-tych? Jak powinniśmy sobie układać z nimi relacje? O tym w drugim odcinku podcastu „Świat w skali makro”.