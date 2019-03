Forex Day Trading – czym jest strategia jednodniowa?

Foreign exchange znany pod popularną nazwą FOREX to globalny rynek walutowy zrzeszający banki i instytucje finansowe, które zostały połączone za pomocą sieci informatycznej. W przypadku FOREX szczególne znaczenie odgrywa czas – transakcji można dokonywać od godziny 23:00 w niedziele do 22:00 w piątek. To całe pięć dni w tygodniu na wdrożenie strategii, które muszą być precyzyjnie przemyślane i zaplanowane często z dużym wyprzedzeniem. W dzisiejszym artykule zajmiemy się jednak Forex Day Trading, czyli planem zakładającą otwieranie i zamykanie pozycji tego samego dnia. Na czym polega strategia jednodniowa i czy faktycznie można na niej zarobić? Na te oraz kilka innych pytań postaramy się odpowiedzieć w tym krótkim, acz treściwym tekście.

Strategia jednodniowa – wady i zalety





Taka strategia została opracowana na podstawie ogólnie panującego przeświadczenia, że jeden dzień na rynku finansowym to wbrew pozorom otwarte i bardzo szerokie okno, w którym mogą zachodzić rozliczne zmiany. Sytuacja bywa dynamiczna na tyle, że niektórzy inwestorzy muszą porzucać budowane przez kilka miesięcy strategie na rzecz zmiany, która wymaga podjęcia natychmiastowej decyzji. Trading w trakcie jednej sesji wymaga większej aktywności inwestorów, która wiąże się z ciągłą obecnością na platformie transakcyjnej. Nie trzeba tłumaczyć, że Forex Day Trading towarzyszy niesamowite ryzyko. Jak zazwyczaj bywa w takich przypadkach, tutaj również można jednorazowo wiele zyskać, ale jeżeli nie dopisze nam szczęście (lub umiejętności) straty będą równie poważne. Jest to spowodowane w głównej mierze przez złożoność rynków finansowych, które mają to do siebie, że im węższe ramy czasowe prowadzonych operacji, tym większa szansa, że coś pójdzie nie tak. W tym przypadku do głosu dochodzi dynamika, która bywa przecież zdecydowanie bardziej nieprzewidywalna niż wypracowana na przestrzeni kilku tygodni tendencja, którą da się przecież znaleźć.

Forex Day Trading – strategie





Wbrew temu, co napisaliśmy powyżej, na rynku FOREX – pomimo iż on sam bywa zmienny – kluczową kategorią podczas inwestycji staje się płynność. To właśnie dlatego również w trakcie sesji jednodniowych stosuje się pewne strategie, które mają znaczenie nie tyle w czasie rzeczywistym, co w szerszej perspektywie. Będzie to m.in. Scalping, który jest nastawiony na zysk generowany przez minimalne ruchy. Scalperzy bardzo często ryzykują otwarcie transakcji „na wyczucie”, po czym szacują zyski i starty. Inna technika to Reverse Trading, która polega na identyfikacji punktów zwrotnych przez pryzmat dziennych ekstremów. W branży panuje przekonanie, iż by odpowiednio korzystać z Reverse Trading, konieczne są lata doświadczenia, ponieważ taki system w rękach laika może przynieść naprawdę poważne straty. Trzecia strategia Forex Day Trading, o której chcieliśmy wspomnieć w tym artykule to Momentum Trading. Zakłada przeszukiwanie ruchów i przewidywanie ich kierunków. Zajęcie odpowiedniej pozycji w połączeniu z dużym wolumenem może stanowić link do generowania dużych wzrostów.

Gdzie szukać materiałów szkoleniowych?





Wszystko, co napisaliśmy powyżej, może wydawać się bardzo skomplikowane. Istnieją jednak platformy tj. nextmarkets.com, które udostępniają swoim użytkownikom nie tylko narzędzia przydatne podczas inwestowania na rynkach tj. FOREX, ale również pomoc ze strony doświadczonych inwestorów. Rejestrując się do panelu, otrzymujemy dostęp do wielu materiałów szkoleniowych, jak również szansę na lekcje z couchem w czasie rzeczywistym. Szczególnie w tak skomplikowanym i złożonym temacie jak rynki finansowe, warto mieć możliwość skonfrontowania swoich pomysłów z wizją osób, które zajmują się taką dziedziną od kilkunastu lat.

Ostrzeżenie o ryzyku: Dokonywanie transakcji CFD, jak i Forex opartych na dźwigni finansowej jest wysoce ryzykowne dla Twojego kapitału. Straty środków finansowych bardzo często mogą przewyższyć złożony depozyt. Według niektórych danych nawet do 89% inwestorów traci pieniądze handlując kontraktami na różnice kursowe CFD. Osoby inwestujące na rynku Forex powinni być świadomi jak działa rynek instrumentów OTC, jak i same kontrakty CFD. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z istniejącym ryzykiem.

Materiał Promocyjny