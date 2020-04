Producenci uranu zarobią na pandemii

Według stanu na 9 kwietnia cena uranu wyniosła 29,6 dolarów za funt. To najwięcej od marca 2016 r. - informuje agencja Interfax. Jak tłumaczy Anna Bryndza z firmy konsultingowej UxC, ten wynik to pochodna utrzymującego się popytu na tle dodatkowych sygnałów o wpływie rozprzestrzeniania się korona wirusa na sektor energetyki jądrowej.

Na początku tygodnia kazachski producent Kazatomprom zapowiedział zmniejszenie wydobycie uranu w Kazachstanie w 2020 r o wielkość do 4 tys ton, w stosunku do pierwotnie zaplanowanej wielkości. „Wpłynie to nie tylko na kazachski koncern, ale i na jego licznych partnerów" - mówi Bryndza. Państwowy koncern Kazatomprom to największy dostawca uranu na globalny rynek; współpracuje z francuskim Areva (koncern energetyki jądrowej, konkurujący ostro z rosyjskim Rosatomem - red) i japońskim Sumitomo Corp..Poziom wydobycia daje Kazachom 40 proc. światowego rynku uranu. Kanadyjski Cameco ( jeden z największych producentów uranu) nie tylko wstrzymał wydobycie w największej kopalni Cigar Lake w Kanadzie, ale też poinformował o czasowym wstrzymany produkcji na czasowy przegląd i konserwację w zakładach przerobu uranu w Ontario.