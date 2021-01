Paulina Hennig-Kloska o publikacji wyroku TK ws. aborcji: Chcą skończyć, nim zrobi się ciepło

27 stycznia ukazało się uzasadnienie do wyroku TK z 22 października uznającego aborcję z powodu wykrycia ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu za niezgodną z konstytucją. Tego samego dnia, późnym wieczorem, wyrok został opublikowany w Dzienniku Ustaw co oznacza jego wejście w życie.

- Zmuszanie kobiet do rodzenia dzieci, które umrą zaraz po porodzie, to nieludzkie traktowanie kobiet. My się nie będziemy na to godzić, nie będziemy prowadzić żadnych negocjacji z tymi, którzy chcą to zrobić.

- Polska kroczy w stronę jakiegoś średniowiecza, bo tak wymyślił jeden człowiek, który podporządkował sobie Trybunał Konstytucyjny - stwierdziła posłanka.

- Chcemy złożyć projekt ustawy, który napisaliśmy jako Nowoczesna, o dekryminalizacji aborcji - zapowiedziała Hennig-Kloska.