Abp Gądecki apeluje o dialog i nieeskalowanie napięć

W czwartek Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis pozwalający na przerwanie ciąży, gdy badania prenatalne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Chodzi o art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania.

Po decyzji TK w całej Polsce doszło do protestów, organizowanych m.in. przez "Strajk Kobiet". Na ulicach i w mediach społecznościowych powtarzane było jedno z głównych haseł protestu, "wyp...". Demonstracje odbyły się m.in. przed domem wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz przed warszawską siedzibą PiS. W niedzielę protesty organizowano przed kościołami. Uczestnicy części z nich wchodzili z transparentami do świątyń w czasie mszy. Na murach i drzwiach kościołów malowane były hasła, m.in. "aborcja bez granic".

W reakcji na profanacje kościołów oświadczenie wydał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Podkreślił, że stanowisko Kościoła katolickiego na temat prawa do życia jest "niezmienne i publicznie znane".

W oświadczeniu zacytowano encyklikę Jana Pawła II o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego z 1995 r. "Świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu. Jest to bowiem akt poważnego nieposłuszeństwa wobec prawa moralnego" - brzmi fragment cytatu.

Abp Gądecki zaznaczył, że to nie Kościół stanowi prawa w Polsce i "to nie biskupi podejmują decyzje o zgodności bądź niezgodności ustaw z Konstytucją RP". Metropolita poznański podkreślił, że Kościół nie może przestać bronić życia ani zrezygnować z głoszenia, że każdą istotę ludzką trzeba chronić od poczęcia aż do naturalnej śmierci. "W tej kwestii Kościół – jak często powtarza papież Franciszek - nie może iść na żaden kompromis, ponieważ stałby się winnym kultury odrzucania, która jest dzisiaj tak bardzo rozpowszechniona, dotykając zawsze najbardziej potrzebujących i bezbronnych" - dodał przewodniczący KEP.