Kinga Duda: Wybór, nie przymus. Rozumiem oburzenie kobiet wywołane wyrokiem TK

"Rozumiem oburzenie kobiet wywołane wyrokiem TK z 22 października" - napisała Kinga Duda w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Córka prezydenta Andrzeja Dudy zastrzegła, że część protestujących ucieka się do działań skrajnych, "na które nie można wyrażać zgody". W tym kontekście wymieniła akty przemocy, niszczenie mienia, kościołów, obrażanie osób, które nie podzielają poglądów skrajnej grupy protestujących. Dodała, że nie może być akceptowane wyrażanie poglądów w sposób agresywny i obraźliwy oraz nawołujący do łamania prawa i że dotyczy to każdej strony sporu.

Kinga Duda, która jest społecznym doradcą prezydenta zastrzegła, że jej poglądy są jej prywatną sprawą i że nie jest ani sędzią, ani politykiem i w związku z tym nie ma wpływu na kształt prawa w Polsce. Dodała jednak, że jako młoda kobieta i być może przyszła matka postanowiła przedstawić swe stanowisko w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. "Mam bowiem poczucie, że osoby myślące podobnie do mnie nie są wystarczająco reprezentowane w tym sporze" - wyjaśniła.