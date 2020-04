Papież Koptów w pustelni, sto milionów Egipcjan w bezruchu

Przez te trzy tygodnie nie oglądał nawet klatki schodowej w swojej kamienicy. Wraz z żoną nie wyściubiają nosa poza swoje mieszkanie, wszystko, co do nich dociera, to poprzez dostawców.

Nabożeństwa są długie, czasem trwają kilka godzin, w liturgii i śpiewach używany jest język koptyjski, którego na co dzień się już nie używa (dzisiejsi Koptowie mówią do siebie po arabsku, a ściślej w dialektach tego języka). Komunia święta jest przyjmowana w obu postaciach, wino podawane w malutkich kielichach.

Koptowie, którzy byli w Egipcie przed muzułmanami i Arabami, stanowią od dziesięciu do nawet kilkunastu procent mieszkańców ponadstumilionowego kraju. Są liczni w najbiedniejszych warstwach społecznych, ale i widoczni wśród najlepiej sytuowanych. Najbogatsza rodzina, Sawirisów (telekomunikacja, nawozy, cement, budownictwo; interesy w 25 krajach), to Koptowie.

- Zamach szykowała komórka tzw. Państwa Islamskiego. Chcieli zaatakować kościoły w Kairze. Planowali atak już wcześniej, nie przewidzieli, że kościoły będą zamknięte z powodu koronawirusa, nie zauważyli epidemii. Podobnie jest z meczetami, one też są zamknięte - mówi rp.pl Said Sadek, politolog z prywatnego Uniwersytetu Nilu w Kairze.

Do ataków terrorystycznych w święta chrześcijańskie dochodziło w Egipcie wielokrotnie. W 2017 roku w Niedzielę Palmową wybuchły bomby w dwóch świątyniach, w tym w katedrze koptyjskiej w Aleksandrii, zabijając 30 wiernych. W czasie nabożeństwa noworocznego 1 stycznia 2011 roku w kościele w Aleksandrii zginęło co najmniej 23 osób w wyniku eksplozji samochodu pułapki.

Kilka dni przed Wielkanocą egipskie MSW podało, że doszło do strzelaniny w „kryjówce terrorystów” we wschodniej dzielnicy Kairu. Siedmiu podejrzanych zginęło, a w wyniku ran zmarł potem także policjant. Oficjalne media podkreślały, że grupa terrorystów szykowała zamach na modlących się Koptów w Wielkanoc.

DWA DNI TOTALNYCH ZAKAZÓW

Z powodu koronawirusa w Egipcie i bez świąt było wiele ograniczeń, mimo że jak na ponad 100 milionów mieszkańców oficjalnie ogłoszonych przypadków jest 3 tys., czyli niewiele w porównaniu z krajami europejskimi po drugiej stronie Morza Śródziemnego - Włochami, Francją, Hiszpanią. Zmarły 224 osoby.

Od połowy marca nie działają szkoły, restauracje, kawiarnie, targowiska, centra handlowe.

Ale dziś i jutro nie działa właściwie nic. Egipcjanie są w całkowitym bezruchu, zamknięte są parki i miejskie ogrody, w których bez zakazu wiele rodzin organizowałoby pikniki, podobnie z plażami, całymi miejscowościami wypoczynkowymi. Nie działa komunikacja publiczna, w tym kairskie metro, nie wolno podróżować między miastami, w szczególności między metropoliami Kairem i nadmorską Aleksandrią.

Dziś jest Wielkanoc, a jutro święto państwowe, zawsze wypadające w poniedziałek wielkanocny, ale ponadreligijne. Nazywa się Szam Ennesim. I jak tłumaczy prof. Sadek, pochodzi z czasów faraońskich, przypomina znane i w innych starych kulturach, np. perskiej, święta wiosny. - Ludzie jedzą solone ryby i jajka, odwiedzają się, odbywają dalekie podróże. Tego władze chciały uniknąć - podkreśla.

We wtorek Egipcjanie wrócą do mniej drakońskich restrykcji. I będą czekać na dalsze decyzje władz do czwartku. Raczej powrotu do normalności nie można się jednak spodziewać. Bo w czwartek zaczyna się muzułmański miesiąc postu ramadan. Zezwolenie na wieczorne radosne biesiadowanie w gronie rodziny i przyjaciół mogłoby się skończyć masowymi zarażeniami.