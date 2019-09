Tragedia zamiast wesela. Mężczyzna utonął oświadczając się

Steven Weber Jr i Kenesha Antoine spędzali wakacje w luksusowym ośrodku wypoczynkowym w Tanzanii. Mężczyzna chciał wykorzystać tę okazję, by poprosić swą partnerkę o rękę.

Antoine opublikowała nagranie oświadczyn na Facebooku. Na filmie nagranym przez przezroczystą ścianę basenu widać Webera trzymającego zamkniętą w plastikowej torebce kartkę z tekstem oświadczyn. "Nie umiem wstrzymać oddechu wystarczająco długo, by powiedzieć ci o wszystkim, co w tobie kocham. Lecz wszystko, co w tobie kocham, kocham każdego dnia coraz mocniej" - napisał mężczyzna. Z drugiej strony kartki zamieścił pytanie: "Czy zostaniesz moją żoną? Wyjdziesz za mnie".