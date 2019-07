"Tajny raport" ujawniony. Kierowcy masowo przekraczają prędkość przy przejściach dla pieszych

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność Ministerstwa Infrastruktury, które odmówiło pokazania raportu o zachowaniu pieszych i kierowców autorstwa Instytutu Transportu Samochodowego. Dzięki korespondencji z ministerstwem i Instytutem Transportu Samochodowego stowarzyszenie dowiedziało się, że badanie kosztowało ok. 350 tys. zł, objęło cztery województwa, a wyniki przekazano do ministerstwa w dwóch etapach, w grudniu i w lutym. Zarówno instytut, jak i ministerstwo odmówiły jednak ujawnienia opracowania. Instytut twierdzi, że prawa do dokumentu posiada ministerstwo.

Cały raport w poniedziałek ujawnił zajmujący się bezpieczeństwem na drogach portal brd24.pl. "Z opracowania wynika, że najpoważniejszym problemem w Polsce są prędkości, z jakimi poruszają się kierowcy w pobliżu przejść dla pieszych. Rzadko który nie przekracza dozwolonej prędkości znajdując się 100 m od przejścia" - czytamy na portalu. Według danych, w miejscach, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 50 km/h, 85 proc. kierowców dojeżdżających do przejścia dla pieszych przekraczało dopuszczalną prędkość. Z kolei tam, gdzie dopuszczalna prędkość wynosi 70 km/h, dopuszczalną prędkość przekracza 90 proc. kierowców. W odległości 10 m od przejścia liczby te wynoszą odpowiednio 40 i 68 proc.

Nie znajduje za to potwierdzenia obiegowa opinia o "smartfonowych zombie", którzy wchodzą na jezdnię z nosem w telefonie. Choć na świecie rozwijana jest dla nich specjalna infrastruktura, ostrzegająca o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych, tylko 5 proc. przechodzących przez jezdnię robiło to używając jednocześnie telefonu, a zaledwie 1 proc. było zajętych pisaniem wiadomości w telefonie.