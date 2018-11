Londyn: Koniec z reklamami jedzenia typu fast food

Od przyszłego roku całym transporcie publicznym w Londynie wprowadzony zostanie zakaz reklam śmieciowego jedzenia.

Program zakłada, że z komunikacji miejskiej oraz przystanków znikną plakaty reklamujące żywność i napoje, które zawierają dużo tłuszczu, soli i cukru.

Burmistrz Londynu Sadiq Khan powiedział, że chce poradzić sobie z "tykającą bombą zegarową" otyłości u dzieci w stolicy.

Zakaz ma wejść w życie 25 lutego 2019 roku.

Poza autobusami, metrem i pociągami, zakaz będzie obowiązywał także na drogach oraz przystankach kontrolowanych przez przez TfL, jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego Wielkiego Londynu odpowiedzialną za kwestie transportu.

- Ograniczanie reklam śmieciowego jedzenia ma znaczenie nie tylko w kwestii dzieci, ale także rodziców, rodzin i opiekunów, którzy kupują takie jedzenie i przygotowują posiłki - powiedział burmistrz Londynu.

Program wspierany jest przez ekspertów zajmujących się zdrowiem dzieci, w tym popularnego brytyjskiego lekarza, profesora Davies’a, który określił to jako "ważny krok we właściwym kierunku".

Stowarzyszenie Reklamy twierdzi jednak, że osoby dojeżdżające do pracy mogą przez zakaz ucierpieć. Jego szef, Stephen Woodford, powiedział, że Wielka Brytania ma już "najsurowsze zasady na świecie, jeśli chodzi o reklamowanie żywności o wysokiej zawartości tłuszczu”. - Spowoduje to utratę przychodów z reklam TfL i potencjalnie wpłynie to na taryfy, które pasażer musi zapłacić - powiedział.