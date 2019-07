Były sędzia Jarosław Gwizdak: tego trzeba uczyć w szkołach

Trwają wakacje. Wakacje szczególne, podczas których rodzice i dzieci podwójnych roczników przeżywają albo wielką ulgę, albo olbrzymie rozczarowanie. Była reforma, likwidacja gimnazjów i walka o miejsca w liceach, w której tradycyjnie pominięto zdanie, emocje i sytuację najbardziej zainteresowanych. To niechlubna tradycja, znana wszystkim „beneficjentom" reform.

A co czeka młodych ludzi w liceach? Chyba to, co ich rówieśników kilka czy kilkanaście lat temu, a może nawet ich rodziców dekady wcześniej.