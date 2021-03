Anna Nowacka Isaksson: Nie pozwolili im wychodzić

Troje dzieci wzięto pod opiekę państwa, bo rodzice przekroczyli granicę strachu przed Covid-19.

Rodzice przez cztery miesiące trzymali swoje dzieci zamknięte w mieszkaniu w województwie Jönköping. Mieli też zabić drzwi deskami, by rodzeństwo nie mogło wychodzić z domu, czemu zaprzeczają. Dzieci, które chodzą do szkoły podstawowej i do gimnazjum, były też izolowane od siebie. Przebywały w swoich pokojach i tam jadły posiłki. Nie mogły także chodzić do szkoły ani do dentysty. Utrzymywały jednak od marca kontakt ze szkołą, odrabiając lekcje w domu.

Przedstawiciel dzieci w sądzie administracyjnym tłumaczył, że strach rodziców powodowały doniesienia o pandemii z mediów kraju ojczystego, Wietnamu.W jego znacznej części panuje lockdown (w Szwecji szkoły były otwarte).

Sąd postanowił umieścić dzieci w rodzinie zastępczej. Stwierdził, że rodzice posunęli się za daleko w swojej chęci ochrony rodziny przed zarazą i że izolowanie źle wpłynęło na ich lat...

